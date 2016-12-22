Набсовет Сбербанка одобрил покупку облигаций «Газпрома» на 45 млрд руб.

Наблюдательный совет Сбербанка одобрил покупку облигаций «Газпрома» и связанных с ним компаний на общую сумму не более 45 млрд руб., говорится в сообщении Сбербанка на портале раскрытия корпоративной информации.

Соответствующее решение принял наблюдательный совет банка.

В конце августа совет директоров «Газпром нефти» принял решение привлечь от Сбербанка не более 50 млрд руб. в качестве кредита на срок до пяти лет. Привлеченные средства пойдут на предоставление займов дочерним предприятиям компании. Из этих средств также будут производиться налоговые и таможенные платежи.

В середине августа «Газпром» отчитался о падении чистой прибыли в первом полугодии 2017 года в 11,2 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Чистая прибыль с января по июнь 2017 года составила 17,4 млрд руб. Выручка компании при этом в текущем году выросла на 5,8%, а валовая прибыль сократилась на 2,8%.