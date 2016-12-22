В результате ДТП в Дагестане погибли три человека
Общество, 21:58
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В результате ДТП в Дагестане погибли три человека
В результате ДТП в Дагестане погибли три человека, рассказал РБК дежурный пресс-службы ГУ МВД по Дагестану.
«Три человека погибли, еще пять пострадали, в том числе ребенок, при столкновении «Нивы» и «Приоры» на федеральной автодороге Р-217 «Кавказ», — рассказал дежурный.
По его словам, ДТП произошло в 20:00 в Карабудахкентском районе. В МВД сообщили, что все раненые госпитализированы.
22 ноября в ДТП в Ростовской области столкнулись легковой автомобиль и пассажирская маршрутка — погибли трое.