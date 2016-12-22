Трое подозреваемых в терроризме убиты в ходе спецоперации в Тбилиси
Общество, 18:38
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Трое подозреваемых в терроризме убиты в ходе спецоперации в Тбилиси
Трое подозреваемых в терроризме были ликвидированы во время спецоперации в Тбилиси, один задержан. Об этом со ссылкой на Службу государственной безопасности Грузии сообщает «РИА Новости».
По данным ведомства, в ходе спецоперации погиб один сотрудник спецназа, еще двое получили ранения.
«Грузия онлайн» цитирует заявление мэра Тбилиси Кахи Каладзе. Он пообещал, что жители квартир, пострадавших в ходе спецоперации, получат временное жилье.
Операция началась в ночь на 22 ноября и завершилась вечером. Подозреваемые заблокировались в квартире многоэтажного дома на улице Габриэла Салоса и отстреливались. Хозяин жилища сообщил оперативникам, что сдал помещение по просьбе родственника и не знаком с арендаторами.