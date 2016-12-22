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Сергей Галицкий предоставит «Магниту» кредит на 44 млрд руб.
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Сергей Галицкий предоставит «Магниту» кредит на 44 млрд руб.
Бизнес, 18:52
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Сергей Галицкий предоставит «Магниту» кредит на 44 млрд руб.

Основной владелец «Магнита», второго по выручке ретейлера в России, Сергей Галицкий предоставит кредит на 44 млрд руб. головной структуре сети — АО «Тандер». Такое решение было принято на заседании совета директоров компании в среду, 22 ноября, говорится в сообщении «Магнита».

Договор займа действует до марта 2018 года, ставка по кредитной линии составит 0,26% годовых.

Сумма кредита, который Галицкий предоставляет «Магниту», практически равна объему тех средств, которые он привлек в ходе продажи своих акций 15 ноября 2017 года. Тогда Галицкий продал 7,1 млн акций ретейлера по 6,2 тыс. руб. за штуку. Всего сумма, «привлекаемая продающим акционером», составила более 43,9 млрд руб., сообщал тогда «Магнит».

Средства от продажи доли Галицкого планировалось направить на выкуп дополнительной эмиссии бумаг «Магнита», сообщала компания. Эти средства должны были пойти на программу капиталовложений, расширение торговой сети, реновацию существующих магазинов и программу вертикальной интеграции бизнеса.

К середине дня 15 ноября иностранные инвесторы выкупили уже 78% нового выпуска «Магнита», сообщал исполнительный директор ​управления рынков акционерного капитала «ВТБ Капитала» Дмитрий Болясников.

Теги: Сергей Галицкий , «Магнит»
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