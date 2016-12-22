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Ле Пен сообщила о закрытии банком HSBC ее личного счета
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Ле Пен сообщила о закрытии банком HSBC ее личного счета
Политика, 17:45
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Ле Пен сообщила о закрытии банком HSBC ее личного счета

Лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен сообщила, что получила уведомление от банка HSBC о закрытии ее личного счета. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

«Утром мне позвонил глава французского филиала HSBC. Он сказал, что мой личный счет закрыт», — отметила она. Ле Пен добавила, что была клиентом банка на протяжении 25 лет. Она расценила действия банков HSBC и ​Societe Generale (SG), который ранее перестал обсуживать счета ее партии, «преследованием со стороны банков».

Глава «Национального фронта» провела пресс-конференцию, в ходе которой она рассказала про беседу с главой французского филиала HSBC Томасом Вандевилем, пишет газета Le Figaro. Стенограмма разговора опубликована на сайте издания. Представитель банка в разговоре с газетой отказался комментировать ситуацию. «Мы не обсуждаем публично наши отношения с клиентами», — сказал он.

Банки группы Societe Generale 21 ноября заявили о предстоящем прекращении обслуживания счетов «Национального фронта» без объяснения причин. SG, который был банком партии на протяжении нескольких десятилетий, обратился к ней с просьбой закрыть все счета. По словам казначея «Национального фронта» Валлеранда де Сен-Жюста, банк предупредил, что перестанет обслуживать счета партии, в июле.

Источники Le Figaro рассказали о двух причинах такого решения банка: «деградация партнерских отношений» «Национального фронта» с SG, связанная с невыполнением партией обязательств по кредиту. Вторая причина, по их словам, заключается в том, что некоторые счета «Нацфронта» могут стать предметом расследования финансовой полиции. Сама партия эти версии отрицает.

Теги: HSBC , банк , Марин Ле Пен , счет
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