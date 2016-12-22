Путин призвал к готовности быстро наращивать объемы военной продукции

Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) указал на то, что предприятия должны быть готовы к тому, чтобы в нужное время увеличивать объемы оборонной продукции. По словам президента, это касается всех стратегических и крупных предприятий вне зависимости от форм собственности.

На совещании обсуждались итоги недавно прошедших военных учений «Запад-2017», сообщает пресс-служба Кремля. Как отметил глава государства, по итогам учений были выявлены «определенные недостатки». Президент призвал их внимательно изучить и «выработать дополнительные меры по повышению мобилизационной готовности».

«Отмечу, что способность экономики быстро увеличивать объемы оборонной продукции и услуг в нужное время — одно из важнейших условий обеспечения военной безопасности государства. К этому должны быть готовы все стратегические и просто крупные предприятия независимо от форм собственности», — сказал Путин.

Совместные российско-белорусские военные учения «Запад-2017» проходили в сентябре на территории обеих стран. Еще до официального старта маневров они вызвали обеспокоенность стран Запада. Минобороны России, в свою очередь, заверило своих западных коллег, что учения носят «сугубо оборонительный характер».