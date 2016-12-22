В Великом Новгороде подсудимый умер во время судебного заседания
Общество, 16:23
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В Великом Новгороде подсудимый умер во время судебного заседания
В Великом Новгороде следователи начали проверку после смерти подсудимого во время судебного заседания. Об этом сообщается на сайте управление Следственного комитета по Великому Новгороду.
По данным СК, подсудимый, мужчина 1962 года рождения, почувствовал себя плохо во время заседания по продлению меры пресечения. «Прибывшая на место происшествия бригада скорой медицинской помощи, констатировала смерть мужчины», — говорится в сообщении.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.