«Газпром» заявил о возобновлении поставок газа в Азербайджан

«Дочка» «Газпрома» «Газпром экспорт» и Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) договорились о возобновлении поставок природного газа в республику, говорится в сообщении российской компании, поступившем в РБК. Контракт был подписан 21 ноября в Москве, а уже 22 ноября должны начаться поставки.

Всего в рамках контракта на рынок Азербайджана планируется поставить 1,6 млрд куб. м российского газа, говорится в сообщении. Представитель «Газпром экспорта» пока не ответил на запрос РБК.

Раньше «Газпром» в основном закупал газ у Азербайджана. Так, в октябре 2009 года «Газпром экспорт» и SOCAR заключили контракт на поставку из республики газа на период 2010-2015 годы. За это время российская компания закупила 5,4 млрд куб. м.

Азербайджан считается потенциальным конкурентом «Газпрома» на европейском рынке

Но в 2015 году Gazprom Schweiz (дочка «Газпром экспорта») поставила Азербайджанской метаноловой компании (AzMeCo) 107,4 млн куб. м газа.