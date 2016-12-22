СК завел дело против собравшего с подчиненных 445 тыс. руб. полицейского

В Московской области возбудили уголовное дело против сотрудника МВД, который собрал с других сотрудников ведомства в общей сложности 445 тыс. руб, сообщается на сайте главного следственного управления СКР по региону.

Дело завели по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

По версии следствия, начальник отдела по работе с личным составом управления «Балашихинское» 5 октября дал указания собрать с сотрудников ведомства по 5 тыс. руб. и передать ему. Он пояснил, что деньги нужны ему для вознаграждения членам комиссии, которые будут принимать зачеты и контрольные нормативы по профессиональной служебной и физической подготовке сотрудников муниципального управления МВД «Балашихинское». «При этом мужчина передавать собранные денежные средства не собирался», — говорится в сообщении.

При передаче собранной с сотрудников суммы мужчину задержали. «Мужчине предъявлено обвинение, и он полностью признал свою вину», — отметили в СК. В настоящий момент проводятся следственные действия.