«Яндекс» расширил «турбо-страницы» на поиск

​«Яндекс» запустил в своем поиске специальную функцию «Турбо-страницы», ускоряющую загрузку контента на мобильных устройствах. Об этом сообщил руководитель проекта «Турбо-страницы» Иван Смирнов на пресс-конференции компании в Москве, передает корреспондент РБК.

Нововведение доступно для всех ресурсов и позволяет открывать страницу, не заходя на сайт, что ускоряет ее загрузку. Теперь рядом с такими ссылками в поисковой выдаче «Яндекса» появляется значок ракеты. Содержимое страницы хранится на серверах «Яндекса», за счет чего, например, в 3G-сетях она загружается в среднем в 15 раз быстрее обычного, отметил представитель компании. Услуга предназначена в первую очередь для новостных сайтов. Весной этого года тестирование ускоренных страниц началось в агрегаторе «Яндекс.Новости».

«Результаты экспериментов показывают, что с помощью Турбо-страниц можно на 30% уменьшить количество случаев, когда люди закрывают страницу в момент загрузки. Это позволит владельцам сайтов сократить потери трафика, увеличить число рекламных показов и доходы», — пояснил Иван Смирнов.

Он уверен, что из-за нововведения ресурсы не потеряют доходы от рекламы. Издатель может разместить свою рекламу напрямую в «турбо-странице» или через рекламные сети «Яндекса» и ADFOX. Ранее в августе Демьян Кудрявцев, семья которого владеет газетой «Ведомости», обвинил «Яндекс» в краже доходов СМИ. По его словам, «турбо-страницы» показывают рекламу от «Яндекса», за счет чего площадка сама зарабатывает, в то время как издатели получают «ничтожные деньги». «Если же площадка отказывается от формирования «Турбо-страниц», то ее понижают в поисковой выдаче. Якобы ради быстропользования, ради читателя. Хотя, разумеется, все — для продвижения собственной рекламной технологии», — писал медиаменеджер.

«Мы не обязываем ресурс использовать «Турбо-страницы». Рекламные форматы внутри таких страниц ограничены, но никто не запрещает размещать сайтам свою рекламу напрямую», — прокомментировал слова Кудрявцева представитель «Яндекса».

Смирнов пояснил, что одним из факторов ранжирования (порядка выдачи в поиске) является адаптированность сайтов для мобильных устройств. «Если у сайта нет мобильной версии, мы можем его понизить, это один из 200 тыс. критериев, — говорит он. — Но те ресурсы, которые не хотят делать версии под мобильные устройства, могут использовать «Трубо-страницы» как их замену».