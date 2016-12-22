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Роспотребнадзор не смог найти источник запаха на востоке Москвы
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Роспотребнадзор не смог найти источник запаха на востоке Москвы
Общество, 14:05
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Роспотребнадзор не смог найти источник запаха на востоке Москвы

Роспотребнадзор не установил причину запаха на востоке и юго-востоке Москвы, однако в надзорном ведомстве исключили из источников мусоросжигательный спецзавод «Экотехпром №4». Об этом заявила глава столичного управления ведомства Елена Андреева, выступая с докладом в Мосгордуме, передает корреспондент РБК.

​«Мы проводили очень мощные и обширные исследования, в том числе ночные и круглосуточные», — заявила Андреева.

По ее словам, жалобы жителей идут «волнообразно» с августа, на территории находятся нефтеперерабатывающий завод, Курьяновские очистные сооружения, спецзавод «Экотехпром». Последнее предприятие нельзя назвать «источником», «единственной причиной», поскольку он работает еще с 2009 года и на 60% проектной мощности.

«Мы работаем с Московской областью. Вчера я получила письмо от министра экологии, у них есть свои объекты, которые могут являться потенциальными источниками, — сказала Андреева. — Огульно вешать ярлыки и обвинять кого-то мы не можем, у нас продолжается работа. Мы установили еще больше мониторинговых постов. Думаю, мы этот вопрос решим».

Тем временем мусоросортировочный пункт ООО «Хартия», расположенный на Алтуфьевском шоссе, могут перенести во Владимирскую область, сообщила Андреева. По ее словам, этот вопрос «ставится перед правительством Москвы». Сначала оператор предложил три альтернативных площадки в Москве, но они «еще больше ухудшили бы условия проживания людей». Жители жаловались на неприятный запах рядом с предприятием «Хартии». В районе увеличилось количество заболеваний дыхательных путей, заявил депутат Мосгордумы Николай Зубрилин.

Теги: Москва , мусоросжигательный завод
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