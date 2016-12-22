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ВМС США нашли восьмерых выживших при крушении самолета у Окинавы
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ВМС США нашли восьмерых выживших при крушении самолета у Окинавы
Общество, 14:21
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ВМС США нашли восьмерых выживших при крушении самолета у Окинавы

Спасатели подняли из воды восемь из 11 человек, находившихся на борту военно-транспортного самолета, разбившегося в море у острова Окинава. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВМС США в Twitter.

Как сообщает американское военно-морское ведомство, спасшиеся доставлены на авианосец USS Ronald Reagan (Рональд Рейган) для оказания медицинской помощи. «Поиски и спасение трех оставшихся военнослужащих продолжаются», — заявили в пресс-службе.

Самолет ВМС США C2-A Greyhound ​22 ноября упал в воду в Филиппинском море у японского острова Окинава. На его борту находились 11 человек. Самолет направлялся на авианосец USS «Рональд Рейган», с сентября выполняющий боевые задачи в Филиппинском море. Причина крушения не названа.

Grumman C-2 Greyhound — тактический транспортный самолет ВМС США, принят на вооружение в 1966 году. Он оборудован специально для перевозки солдат и грузов с сухопутных аэродромов на авианосцы. Максимальная вместимость самолета — 26 человек.

В августе во время учений у берегов Австралии разбился конвертоплан Корпуса морской пехоты США MV-22 Osprey. Из 26 находившихся на борту военнослужащих три человека до сих пор числятся пропавшими без вести.

Теги: ВМС США , Самолет , Окинава , USS Ronald Reagan , C2-A Greyhound ​
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