В Казани на пороховом заводе произошел пожар

В одном из помещений Казанского порохового завода произошел пожар, заявили в главном управлении МЧС по Татарстану. Об этом сообщает «РИА Новости».

«В 6:33 мск 22 ноября по системе 112 поступило сообщение о том, что по адресу: Казань, улица 1 мая, происходит возгорание на территории Казанского порохового завода. Площадь пожара уточняется», — сообщили в главке.

По данным спасателей, к 7:05 мск пожар был полностью ликвидирован.

В ведомстве добавили, что горела кровля одного из отдельно стоящих зданий на территории предприятия. В МЧС заверили, что жертв и угрозы населению Казани нет.

В сентябре 2017 года Минпромторг предложил перенести производство из густонаселенного центра Казани в Удмуртию, в поселок Кизнер, где расположен завод по уничтожению химического оружия. На перевод завода планируется затратить четыре года.

Последний крупный пожар на предприятии произошел в июне. Возгорание началось ночью в одном из цехов, огонь распространился на площадь 300 кв. м. Тогда никто не пострадал. В марте при тушении возгорания на пороховом заводе погиб пожарный Эдуард Илларионов. Шесть его коллег были представлены к наградам за мужество и отвагу, Илларионов награжден посмертно.

В 2016 году в цехе №5 Казанского порохового завода произошел взрыв, в результате которого погиб один и был ранен еще один человек. Ущерб от ЧП составил 11,6 млн руб. Следствие считает, что причиной взрыва стала халатность начальника цеха и начальницы участка.

Казанский пороховой завод является одним из старейших оборонных предприятий России. На нем производят пороха и метательные заряды для стрелкового, авиационного, морского, артиллерийского, танкового вооружения и систем ближнего боя. Технологии производства взрывчатых веществ на нем не меняются многие десятилетия.

В 1917 году на заводе произошел крупнейший за всю историю взрыв. Тогда погибли 13 человек, было разрушено более 500 зданий, уничтожен 1 млн снарядов и 12 тыс. хранившихся на предприятии пулеметов.