СМИ узнали о расследовании Минюстом США случаев дискриминации в Гарварде

Министерство юстиции США начало расследование случаев дискриминации по национальному признаку при поступлении в Гарвардский университет. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal, ознакомившаяся с документами по дискриминационному делу.

По данным газеты, иск в Минюст США предоставила организация «Студенты за справедливый прием» еще в 2014 году. В иске указывается, что руководство университета намеренно ограничивает число студентов азиатской внешности, которые могут быть допущены к обучению. По мнению членов организации, это является нарушением федерального законодательства о гражданских правах.

Минюст 17 ноября направил письмо адвокатам Гарвардского университета с требованием предоставить ведомству документы, касающиеся политики приема студентов. В нем также указывалось, что руководство университета должно было выслать документы еще 2 ноября. Если руководство Гарварда не передаст необходимые документы до 1 декабря, Минюст направит иск студентов в суд.

Это не первый случай обвинения Гарварда в дискриминации по национальному признаку. По данным NBC News, в 2015 году коалиция из 64 ассоциаций американцев азиатского происхождения также подала коллективный иск. В нем утверждалось, что руководство Гарвардского университета занимается дискриминацией в отношении студентов с азиатской внешностью.

Однако решение дела было отложено администрацией бывшего президента Барака Обамы. В августе 2017 года Минюст США начал собственное расследование случаев дискриминации в Гарварде.

Гарвардский университет был основан в сентябре 1636 года и считается старейшим вузом США. Он также входит в ассоциацию восьми лучших частных американских университетов — «Лигу плюща».