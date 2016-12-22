В Канаде одномоторный самолет совершил аварийную посадку

Одномоторный самолет совершил аварийную посадку на трассе в Канаде, пригороде канадской столицы Оттавы. Об этом говорится в сообщении пожарной службы Оттавы в Twitter.

Инцидент произошел около 14:00 по местному времени (06:00 мск). После посадки самолет съехал на левую сторону обочины и сильно повредил одно крыло. По данным службы, в самолете находился только пилот, он не пострадал. Перед тем, как совершить аварийную посадку, он подал сигнал бедствия, который получил диспетчер в аэропорту Оттавы.

На месте происшествия работают пожарные, полицейские и медики. Приняты дополнительные меры безопасности, чтобы избежать утечки топлива. Пожарная служба также предупредила автомобилистов по возможности объезжать область, в которой совершил посадку самолет, и соблюдать осторожность. В настоящий момент причина аварийной посадки выясняется.