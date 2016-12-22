В центре Киева произошли столкновения из-за палаток на Майдане

В центре Киева на Майдане Независимости возникла потасовка между полицией и активистами, которые установили на площади символические палатки. Об этом сообщает издание «Апостроф».

По данным телеканала «Громадське», в потасовке пострадал один человек, ему разбили нос. «К нам подошел мужчина, у которого был разбит нос. Мы ему оказали первую помощь», — приводит телеканал слова представителя мобильных отрядов Красного Креста.

По данным газеты «Украинская правда», вечером 21 ноября на Майдане Независимости собрались около сотни человек и установили две палатки. Они также потребовали наказать виновных в гибели людей во время Евромайдана в 2013–2014 годах. Полицейские окружили демонстрантов и оттеснили их от палаток.

Затем митингующие начали поджигать покрышки на Майдане, однако полиции удалось остановить активистов. Позднее пожарные потушили покрышки. После этого полицейские убрали их с площади.

Сегодня, 21 ноября, на Украине вспоминают годовщину начала Евромайдана 2013–2014 годов (День достоинства и свободы).