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В центре Киева произошли столкновения из-за палаток на Майдане
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В центре Киева произошли столкновения из-за палаток на Майдане
Общество, 21 ноя, 22:56
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В центре Киева произошли столкновения из-за палаток на Майдане

В центре Киева на Майдане Независимости возникла потасовка между полицией и активистами, которые установили на площади символические палатки. Об этом сообщает издание «Апостроф».

По данным телеканала «Громадське», в потасовке пострадал один человек, ему разбили нос. «К нам подошел мужчина, у которого был разбит нос. Мы ему оказали первую помощь», — приводит телеканал слова представителя мобильных отрядов Красного Креста.

По данным газеты «Украинская правда», вечером 21 ноября на Майдане Независимости собрались около сотни человек и установили две палатки. Они также потребовали наказать виновных в гибели людей во время Евромайдана в 2013–2014 годах. Полицейские окружили демонстрантов и оттеснили их от палаток.

Затем митингующие начали поджигать покрышки на Майдане, однако полиции удалось остановить активистов. Позднее пожарные потушили покрышки. После этого полицейские убрали их с площади.

Сегодня, 21 ноября, на Украине вспоминают годовщину начала Евромайдана 2013–2014 годов (День достоинства и свободы).

Теги: Украина , Евромайдан , Киев , покрышки
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