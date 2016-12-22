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Доля отечественных лекарств в перечне жизненно важных достигла 83%
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Доля отечественных лекарств в перечне жизненно важных достигла 83%
Экономика, 16:55
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Доля отечественных лекарств в перечне жизненно важных достигла 83%

83,6% позиций из списка жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) производится в России. Об этом сообщил РБК директор департамента Минпромторга по развитию фармацевтической и медицинской промышленности Алексей Алехин в преддверии форума «Российская неделя здравоохранения».

«В следующем году мы планируем выйти на 90%», — отметил Алехин.

В общем объеме рынка, по данным Минпромторга за восемь месяцев, доля отечественных лекарств составила 30,7%. Объем производства лекарств в России за девять месяцев вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 213,2 млрд руб.

Экспорт российских лекарств остался практически на уровне прошлого года. За восемь месяцев российские фармацевтические компании поставили за рубеж продукции на $400 млн руб., тогда как в 2016 году объем экспорта составил $540 млн руб. Основными импортерами являются страны СНГ, в первую очередь Казахстан, Украина и Узбекистан. Минпромторг отмечает рост интереса на российские лекарства во Вьетнаме и Монголии. По словам Алехина, наибольшим спросом за рубежом пользуются высокотехнологичные российские препараты от онкологических заболеваний и ревматоидного артрита.

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Для выхода на внешний рынок государство предоставляет фармкомпаниям льготные кредиты и субсидии на компенсацию затрат на регистрационные процедуры. В июле премьер-министр Дмитрий Медведев включил фармацевтику в перечень продукции, экспорт которой будут поддерживать в приоритетном порядке. Минпромторг разрабатывает дополнительные инструменты. «Но что касается прямого финансирования из бюджета, перевода бюджетных средств в валюту, сразу скажу, что это вряд ли возможно», — указал Алехин.

Теги: экспорт , Минпромторг , лекарства , фармакологический рынок
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