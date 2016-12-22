Суд отменил взыскание 12,7 млрд руб. с «Мечела» в пользу РЭМЗа

​Арбитражный суд отменил решение о взыскании 12,7 млрд руб. со структур компании «Мечел» в пользу Ростовского электрометаллургического завода. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы суда.

Решение было принято в арбитражном суде Северо-Кавказского округа. Арбитраж отменил постановление о взыскании средств в солидарном порядке с ООО «НК Инвест», ООО «УК «Мечел-сталь», ПАО «Мечел», ООО «УК «Мечел-Майнинг» в сумме 5,085 млрд руб. и с УК «Мечел-сталь», «Мечела», УК «Мечел-Майнинг» и Геннадия Сомова (экс-главы РЭМЗа) в сумме 7,649 мл​рд руб. Дело отправлено на повторное рассмотрение.

Истцы, структуры бывшего депутата Госдумы Вадима Варшавского «Атрикс Б В» и Ростовского электрометаллургического завода настаивали на компенсации убытков, которые, по их версии, нанесли им ответчики в период с 2009 по 2013 год. Как заявлял Варшавский, председатель совета директоров «Мечела» Игорь Зюзин выводил деньги из Ростовского электрометаллургического завода и других предприятий холдинга «Эстар», который основал бизнесмен. По словам Варшавского, дело доходило до преднамеренного банкротства предприятий. Общая сумма по искам, которые были поданы к «Мечелу» и его структурам в различных судах, составила порядка 60 млрд руб.

Решение о взыскании средств было принято 13 июля Арбитражным судом Ростовской области. В компании отвергли все обвинения и заявили о намерении оспаривать решение суда, настаивая на том, что все сделки заключались на рыночных условиях. В сентябре 15 арбитражный суд оставил постановление о взыскании средств без изменений.