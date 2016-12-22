В ФРГ задержали планировавших теракт на рождественской ярмарке исламистов

В Германии задержали шестерых сирийцев, которые, предположительно, планировали теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен. Они были задержаны по подозрению в причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает портал HNA со ссылкой на генпрокурора Франкфурта-на-Майне и полицию Эссена.

По данным собеседников HNA, сирийцы были задержаны во время антитеррористической операции, которая прошла в четырех федеральных землях Германии. Задержанным от 20 до 28 лет. Предположительно, они готовили теракт с применением оружия или взрывчатки. По предварительным данным, они не успели спланировать атаку до конца.

Утром 20 ноября обыски прошли в квартирах в Эссене, Касселе, Лейпциге и Ганновере. В них участвовали около 500 сотрудников полиции. Были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и документы.

Газета Welt сообщает, что подозреваемые участвовали в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ. Четверо подозреваемых прибыли в ФРГ и подали заявку на получение статуса беженца в сентябре 2014 года. Двое других подали соответствующие заявки в августе и сентябре 2015 года.