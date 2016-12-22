Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,71 59,22 EUR Нал. 70,10 69,46 USD Бирж. 59,34 -0,00 EUR Бирж. 69,60 +0,01 USD ЦБ. 59,46 +0,19 EUR ЦБ. 69,82 +0,15 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8219,01 -10,99 ММВБ 2147,76 +0,82% РТС 1140,09 +1,01% Brent 62,31 +0,26% DJIA 23430,33 +0,31% Nasdaq 6790,71 +0,12% FTSE 7411,98 +0,30%
В ФРГ задержали планировавших теракт на рождественской ярмарке исламистов
Лента новостей
Игрок ЦСКА выбыл из строя на несколько месяцев после матча в Хабаровске 16:55, Спорт Доля отечественных лекарств в перечне жизненно важных достигла 83% 16:55, Экономика Жириновский в шестой раз примет участие в выборах президента России 16:49, Политика В Зимбабве парламент начал заседание по импичменту Мугабе 16:32, Политика МОК расширил список подозреваемых в допинге российских лыжников 16:20, Спорт Петербургский фитнес захватывает Москву 16:20, Пресс-релизы 12 автомобилей, которые расходуют очень мало топлива 16:17, Авто  7 дизайнерских квартир в клубных домах Москвы 16:08, Недвижимость «Налог на Google» принес российскому бюджету около 7 млрд руб. 16:08, Технологии и медиа В Бразилии задержали шесть человек по делу о хищениях в Petrobras 16:07, Общество Плотницкий обвинил уволенного главу МВД в попытке дестабилизировать ЛНР 15:51, Политика Глава Минобразования заступилась за выступившего в бундестаге школьника 15:49, Общество Названа дата большой пресс-конференции Путина 15:44, Политика Суд отменил взыскание 12,7 млрд руб. с «Мечела» в пользу РЭМЗа 15:42, Бизнес Глава ФНС назвал фриланс серым сектором экономики 15:39, Технологии и медиа Росгидромет на фоне истории с рутением заподозрил экологов в самопиаре 15:31, Общество Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой 15:24, Спорт Aston Martin представил новый суперкар 15:20, Авто Москалькова попросила проверить данные о задержании чеченцев за алкоголь 15:18, Общество Совет Федерации поддержит закон о СМИ-иноагентах 15:17, Политика В ФРГ задержали планировавших теракт на рождественской ярмарке исламистов 15:16, Общество Глава ФНС предложил облагать налогом доход от майнинга криптовалют 15:10, Финансы С 1917 до 2017: хорошо ли вы знаете историю российских денег 15:10, РБК и Ситибанк Уволенный глава МВД заявил об арестах в высших эшелонах власти ЛНР 15:02, Политика Вечер в Сочи: как прошла встреча Владимира Путина и Башара Асада 15:02, Фотогалерея  Порошенко уволил очередного замглавы Службы внешней разведки Украины 14:58, Общество Путин рассказал Земану об успехах в Сирии 14:56, Общество Сотрудники Госдепа обвинили Тиллерсона в нарушении федерального закона 14:48, Политика
В ФРГ задержали планировавших теракт на рождественской ярмарке исламистов
Общество, 15:16
0
В ФРГ задержали планировавших теракт на рождественской ярмарке исламистов

В Германии задержали шестерых сирийцев, которые, предположительно, планировали теракт на рождественской ярмарке в городе Эссен. Они были задержаны по подозрению в причастности к запрещенной в России террористической группировке «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает портал HNA со ссылкой на генпрокурора Франкфурта-на-Майне и полицию Эссена.

По данным собеседников HNA, сирийцы были задержаны во время антитеррористической операции, которая прошла в четырех федеральных землях Германии. Задержанным от 20 до 28 лет. Предположительно, они готовили теракт с применением оружия или взрывчатки. По предварительным данным, они не успели спланировать атаку до конца.

Ростуризм предупредил об угрозах терактов в праздники в Европе и США
Общество

Утром 20 ноября обыски прошли в квартирах в Эссене, Касселе, Лейпциге и Ганновере. В них участвовали около 500 сотрудников полиции. Были изъяты мобильные телефоны, ноутбуки и документы.

Газета Welt сообщает, что подозреваемые участвовали в боевых действиях в Сирии на стороне ИГ. Четверо подозреваемых прибыли в ФРГ и подали заявку на получение статуса беженца в сентябре 2014 года. Двое других подали соответствующие заявки в августе и сентябре 2015 года.

Теги: Германия , террористы , «Исламское государство» , рождественская ярмарка
Главное
Плотницкий обвинил уволенного главу МВД в попытке дестабилизировать ЛНР Политика
Материалы по теме
В ФРГ задержали 19-летнего сирийца по подозрению в подготовке теракта Общество
В ФРГ задержали подозреваемого в планировании новой атаки на грузовике Общество
Германия экстрадировала в Россию обвиняемого в пособничестве террористам Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку