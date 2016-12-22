Москалькова попросила проверить данные о задержании чеченцев за алкоголь

​Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова попросила своего чеченского коллегу Нурди Нухажиева проверить сообщения СМИ о том, что в республике незаконно удерживают граждан, которых задержали за употребление алкоголя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Москальковой.

«В случае, если эта информация (о незаконном удерживании чеченцев) подтвердится, она готова обратиться в Генпрокуратуру», — пояснили в пресс-службе.

Ранее издание «Кавказ.Реалии» со ссылкой на источники писало, что в Чечне задержали нескольких местных жителей за употребление алкоголя и удерживают в спортзале поселка Химой. От них требуют извиниться за свое поведение.

Родственники одного из задержанных, Тагира («Кавказ.Реалии» располагает его полными данными), заявляют, что его задержали 17 ноября в селе Химой Шаройского района. По словам полицейских, он был нетрезв. Родственники утверждают, что мужчина не употребляет алкоголь.

«Предполагается, что по республиканскому ТВ покажут «извинения» задержанных в рамках анонсированной [главой Чечни] Рамзаном Кадыровым кампании по борьбе с алкоголизмом и наркоманией», — пишет издание.

Кроме того, 18 ноября «Кавказ. Реалии» сообщало, что в чеченском селе Кенхи сотрудники силовых структур задержали пять человек по подозрению в употреблении наркотиков. Жители села заявили изданию, что у полиции есть список до 30 имен жителей Кенхи. Задержанные также были доставлены в спортзал местной школы. Один из жителей села рассказал изданию, что задержанные не употребляли наркотики, а подобные задержания проводятся в каждом районе Чечни. Он добавил, что таким образом полиция «показывает, что борется с наркоманией».

Другой собеседник издания заявил, что задержанных заставляли признаться в употреблении наркотиков. «Задержанных избили, пытали, электрошокер пускали в ход, чтобы они признались в употреблении наркотиков. Как нам еще сказали, приедет съемочная группа правительственного канала «Грозный», чтобы снять репортаж о том, как полицейские обнаружили наркоманов у нас в селе», — пояснил он.