Спасен экипаж попавшего в шторм у берегов Турции российского судна

Экипаж российского судна «Нефтерудовоз-29», попавшего в шторм в районе турецкого порта Бартын, доставлен на берег. Жизни людей ничто не угрожает, заявил ТАСС бывший директор судоходной компании-оператора судна «МБС-Шиппинг» Константин Щербина.

Щербина отметил, что спасены все 11 членов экипажа. Он добавил, что, будучи директором, он отправил судно в рейс из Азова в Турцию, и сейчас он держит связь с капитаном.

«Судно, которое стояло на рейде на двух якорях, было сорвано штормом, сейчас его несет к берегу, уже осталось 2 мили до берега. Если турецкие спасательные службы ничего не предпримут, оно может сесть на мель», — добавил он. По словам Щербины, корабль застрахован в компании «СОГАЗ», которую известили о происходящем.

Представитель «МБС-Шиппинг» заявил «Интерфаксу», что перед штормом сухогруз был законсервирован — управление было отключено, топлива не было — и готовился к буксировке в ростовский порт. После получения плохой метеосводки капитан попросил администрацию порта Бартын выделить буксир для доставки сухогруза ближе к берегу. Однако турецкая сторона проигнорировала это обращение.

«Нефтерудовоз-29» доставил в порт Бартын чугун из Азова. После этого сухогруз месяц стоял на рейде вблизи порта. Директор компании «МБС-Шиппинг» сменился в октябре. Новый судовладелец решил продать корабль, однако для этого его нужно было отбуксировать в Ростов-на-Дону.