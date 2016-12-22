Экс-главу исполкома Набережных Челнов задержали по подозрению в хищении

В Татарстане задержали бывшего руководителя исполкома Набережных Челнов Фаргата Латыпова по подозрению в причастности к хищению земельных участков. Об этом сообщает пресс-служба республиканского следственного управления Следственного комитета.

Он проходит по уголовному делу по ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий). Его подозревают в хищении земельных участков в Тукаевском районе и Набережных Челнах.

По данным управления, в 2012 году юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и его знакомый Айрат Марданшин похитили участок Елабужского лесничества площадью более 33,9 тыс. кв. м. Участок относился к лесному фонду России. В 2012 году Марданшин похитил земельный участок площадью 1 га в Тукаевском районе стоимостью не менее 10 млн руб. Все это было совершено под покровительством неустановленных высокопоставленных чиновников и руководителей правоохранительных органов Набережных Челнов, а также работавшего тогда главой исполкома Тукаевского района Расима Асылгараева.

Также следствие установило, что в мае 2013 года группа лиц похитила в Набережных Челнах два земельных участка площадью 40 тыс. кв. м и 5,6 тыс. кв. м. Для этого они вступили в сговор с Латыповым и другими неустановленными должностными лицами из городского исполкома, которые незаконно перезаключили с ними договор аренды земельных участков без проведения торгов. Стоимость участков составила 196,8 тыс. руб. Позже неустановленные лица переуступили право аренды участков компании «Санрайз Капитал» за 136,5 млн руб.

Лапытов не признал свою причастность к совершению преступления. В ближайшее время следствие направит в суд ходатайство о его заключении под стражу.