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В Барнауле 9 школьников попали в больницу после попытки разобрать телефон
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В Барнауле 9 школьников попали в больницу после попытки разобрать телефон
Общество, 12:45
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В Барнауле 9 школьников попали в больницу после попытки разобрать телефон

Девять учеников барнаульской школы госпитализированы после попытки разобрать старый мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-центр мэрии города.

Инцидент произошел в школе №84. Один из пятиклассников принес телефон для друга, чтобы использовать детали. На перемене дети попытались разобрать аппарат с помощью ударов о пол. Батарея, которую одному из учеников удалось извлечь таким образом, оказалась горячей, он не удержал ее в руках и уронил на линолеум. Из-за этого возникло задымление.

По словам директора образовательного учреждения Ирины Агафоновой, дым не успел разойтись по всему зданию, поэтому осмотр потребовался только находившимся в кабинете, где произошел инцидент. Девять человек, стоявших вблизи источника дыма, забрали в больницу.

Теги: телефон , Барнаул , Дети
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