Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Институт риска
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,73 59,23 EUR Нал. 70,16 69,53 USD Бирж. 59,36 +0,02 EUR Бирж. 69,56 -0,04 USD ЦБ. 59,27 -0,36 EUR ЦБ. 69,67 -0,69 EUR/USD 1,17 -0,00 BTC/USD Бирж. 8163,36 -66,64 ММВБ 2145,95 +0,73% РТС 1138,55 +0,87% Brent 62,65 +0,80% DJIA 23430,33 +0,31% Nasdaq 6790,71 +0,12% FTSE 7383,61 -0,08%
Сотрудница новосибирской колонии попыталась зарубить священника мечом
Лента новостей
Сотрудница новосибирской колонии попыталась зарубить священника мечом 12:29, Общество Facebook согласился на встречу с пригрозившим блокировкой Роскомнадзором 12:27, Технологии и медиа Россия проиграла Казахстану по привлекательности для «талантов» 11:56, Общество У жителя Волгограда нашли дома арсенал оружия и тротиловые шашки 11:51, Общество ГК «О’КЕЙ» и Русфонд: акция «Добрый ноябрь — помогаем детям вместе» 11:40, Партнерский материал СМИ сообщили о подготовке к исключению «Милана» из еврокубков 11:33, Спорт Сбербанк выпустил молодежные карты с Егором Кридом 11:31, Бизнес Роскомнадзор попросит Google разъяснить «ранжирование» RT и Sputnik 11:29, Политика России запретили выставлять технику на авиасалоне «Фарнборо» 11:27, Политика Губернатор Севастополя попал в санкционный список Евросоюза 11:23, Политика ОНФ попросил Генпрокуратуру проверить экологию в 34 городах 11:22, Общество Картины из коллекции Рокфеллера продадут на благотворительном аукционе 11:02, Общество Гид по масс-маркету: какие вещи можно смело покупать 10:56, Спецпроект РБК PINK Строители моста в Крым соединили пролетами Тузлинскую косу и остров Тузла 10:54, Общество Порошенко сменил цвет беретов украинских десантников на бордовый 10:49, Политика Как раскрутить свое дело, не выдумывая креативные способы продвижения 10:32, РБК и Промсвязьбанк В Минобрнауки прокомментировали выступление школьника из ЯНАО 10:20, Общество Василий Уткин — о старте сезона в биатлоне и победе «Спартака» 10:19, Спорт МИД России прокомментировал повторное оскорбление Вечного огня в Киеве 10:16, Общество «Калашников» выйдет на рынок грузоперевозок зерна 10:10, Бизнес В мурманском порту загорелось судно «Одиссей» 10:07, Общество В Ярославле столкнулись две маршрутки 09:42, Общество Сечин пропустит суд над Улюкаевым из-за встречи с Медведевым 09:25, Общество Автобус с 46 пассажирами опрокинулся в кювет в Подмосковье 09:16, Общество Тотальный интернет: кто строит единую сеть для всех девайсов в мире 09:00, Технологии и медиа Путин заявил о планах поговорить с Трампом после встречи с Асадом в Сочи 08:39, Политика Кадыров предложил передать останки Сталина Грузии 08:31, Политика Путин на встрече с Асадом заявил о скорой победе над терроризмом в Сирии 08:27, Политика
Сотрудница новосибирской колонии попыталась зарубить священника мечом
Общество, 12:29
0
Сотрудница новосибирской колонии попыталась зарубить священника мечом

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство православного священника, которого сотрудница колонии пыталась зарубить мечом. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Дело о покушении на убийство возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным СК, 15 ноября около полудня сотрудница колонии проникла в здание, где находились православные священники. Она три раза ударила одного из священников мечом по голове и телу. Ее действия пресекли сотрудники колонии и группа захвата.

В сообщении говорится, что 26-летняя девушка работала в колонии по найму.

Сейчас девушка находится под стражей.

Теги: СКР , священник , Новосибирская область , ИК 13
Главное
Песков предложил не обвинять ямальского школьника в «смертных грехах» Общество
Материалы по теме
Москвич зарубил отца декоративным мечом Общество
В Москве пьяный мужчина напал на прохожего с сувенирным японским мечом Общество
Террорист с мечом из-за навигатора попал в паб вместо Виндзорского замка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку