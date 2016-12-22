Сотрудница новосибирской колонии попыталась зарубить священника мечом

В Новосибирске возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство православного священника, которого сотрудница колонии пыталась зарубить мечом. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета России по Новосибирской области.

Дело о покушении на убийство возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ.

По данным СК, 15 ноября около полудня сотрудница колонии проникла в здание, где находились православные священники. Она три раза ударила одного из священников мечом по голове и телу. Ее действия пресекли сотрудники колонии и группа захвата.

В сообщении говорится, что 26-летняя девушка работала в колонии по найму.

Сейчас девушка находится под стражей.