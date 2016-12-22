У жителя Волгограда нашли дома арсенал оружия и тротиловые шашки

Сотрудники ФСБ и МВД изъяли у жителя Волгограда арсенал оружия. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает ТАСС.

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По предварительным данным, мужчина причастен к незаконному обороту оружия. У задержанного изъяли два автомата Калашникова, винтовку, пистолет марки «Байкал», переделанный под стрельбу боевыми патронами, глушители к пистолету Макарова, а также гранаты, детонаторы, минные взрыватели, патроны, самодельную взрывчатку, тротиловые шашки и оптический прицел.

Местное издание «Родной город» сообщает, что арсенал хранился в гараже.