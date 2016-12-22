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Порошенко сменил цвет беретов украинских десантников на бордовый
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Порошенко сменил цвет беретов украинских десантников на бордовый
Политика, 10:49
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Порошенко сменил цвет беретов украинских десантников на бордовый

Береты украинских десантников с 21 ноября будут соответствовать стандарту НАТО — вместо голубых они сменятся на темно-бордовые. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко на выступлении в центре Киева по случаю Дня десантника. Запись выступления была опубликована на его странице в Facebook.

По словам Порошенко, бордовые береты используются в 59 армиях мира (в странах, где десантные подразделения не являются одновременно силами специальных операций), из которых 19 стран — члены НАТО.

На беретах теперь будет новый знак — вместо герба Украины — купол парашюта с расправленными крыльями архангела Михаила и мечом с волнистым клинком в центре.

Украинский лидер добавил, что страна впервые 21 ноября отмечает День десантника. Ранее Украина праздновала этот день 2 августа, так же, как и Россия, Белоруссия и другие страны СНГ. Порошенко добавил, что решил отойти от советско-российской аббревиатуры ВДВ и вводит новое название десантных войск — Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины (ВСУ).

О переносе празднования Дня десантника на Украине с августа на ноябрь сообщили в Вооруженных силах Украины (ВСУ) 8 ноября. В конце октября командование высокомобильных десантных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) предложило сменить цвет беретов десантников с голубого на бордовый. Это цвет «крови, пролитой в боях за государственный суверенитет, территориальную целостность и свободу Украины», пояснили в ВСУ.

В июле 2016 года на Украине ввели новую форму знаков различия для военнослужащих, а с погон убрали советские звезды, заменив их на ромбы.

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На Украине убираются символы советской власти в рамках исполнения закона о декоммунизации, который Верховная рада приняла в апреле 2015 года. В украинских городах и поселениях сносят памятники советским коммунистическим деятелям, переименовывают улицы и площади, которые были названы в честь советских лидеров.

Теги: Украина , НАТО , Петр Порошенко , десантники , голубые береты
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