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Картины из коллекции Рокфеллера продадут на благотворительном аукционе
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Картины из коллекции Рокфеллера продадут на благотворительном аукционе
Общество, 11:02
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Картины из коллекции Рокфеллера продадут на благотворительном аукционе

Полотно из «розового периода» Пабло Пикасса, а также полотна Анри Матисса и Клода Моне из коллекции Дэвида и Пэгги Рокфеллеров — в общей сложности около двух тысяч предметов — будут выставлены на аукцион Christie’s. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Торги состоятся весной 2018 года. Точная дата пока не сообщается. Вся выручка будет передана благотворительным организациям, которые коллекционеры поддерживали при жизни.

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Среди главных лотов — картина Пикассо «Девушка с корзиной цветов» (1905). Она сразу после написания была куплена писательницей Гертрудой Стайн, затем в 1968 году ее приобрели Рокфеллеры. Организаторы торгов ожидают получить за полотно около $70 млн.

Дэвид Рокфеллер, внук первого американского миллиардера, скончался в марте 2017 года, не дожив два месяца до 102 лет. Коллекция картин, которую он всю жизнь собирал вместе с супругой Пэгги (1915 — 1996), выставляется на торги по его завещанию. Направление вырученных денег на благотворительность — также последняя воля покойного, бывшего участником организованной в 2010 году благотворительной кампании The Giving Pledge («Клятва дарения»). Участники договора обязались пожертвовать на филантропию не менее половины своего состояния.

Теги: искусство , Дэвид Рокфеллер , Аукцион , Пабло Пикассо
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