В Ярославле столкнулись две маршрутки

Два маршрутных микроавтобуса столкнулись в Ярославле. По предварительным данным, жертв нет. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает «Интерфакс».

По словам собеседника агентства, водители не смогли разъехаться на узком участке дороги. Пострадали девять человек, в том числе двое детей, пассажиры обеих маршруток.

В региональном управлении внутренних дел РБК сообщили, что транспортные средства либо двигались в попутном направлении, либо одно из них стояло. «В результате ДТП шесть человек доставили в больницу. По характеру травмы не должны быть серьезными», — добавил сотрудник пресс-службы.