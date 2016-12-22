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Посетители приморского зоопарка напали на животных
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Посетители приморского зоопарка напали на животных
Общество, 08:19
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Посетители приморского зоопарка напали на животных

В Приморском крае посетители контактного зоопарка «Чудесный» напали на животных. Об этом администрация заведения сообщила на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/BbtuLirnBdR/

Инцидент произошел 20 ноября. «В наш зоопарк приехали посетители, четверо мужчин восточной внешности. Двое из них пошли спокойно гулять по зоопарку и любоваться животными, другие с порога начали вести себя, мягко скажем, неадекватно», — говорится в сообщении.

Один из хулиганов зашел в вольер, пнул маленького поросенка, начал плеваться в зверей, а затем схватил кролика «и зачем-то побежал с ним через весь зоопарк к своему товарищу». Потом они вдвоем начали хватать верблюдицу за шерсть. Один из сотрудников отогнал дебоширов, но те не успокоились и через некоторое время предприняли попытку влезть в вольер к тигрице и льву. В этот момент мужчин все же удалось выдворить с территории.

«После того как наш директор узнала о произошедшем, она упала в обморок, — отмечается в сообщении. — Ведь мало того, что эти «люди» издевались над нашими обитателями, так если бы они всё же добрались до хищников, то вряд ли остались бы целы. Тогда ответственность за их поведение понесли бы мы».

Зоопарк «Чудесный» находится в селе Борисовка (Уссурийский район). В нем есть как крупные хищники (в частности, гималайский медведь), так и контактный вольер с мелкими животными.

Теги: хулиганство , Приморский край , зоопарк
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