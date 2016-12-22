Минюст предложил установить во все камеры СИЗО телевизоры и холодильники
Общество, 07:57
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Минюст предложил установить во все камеры СИЗО телевизоры и холодильники
Министерство юстиции России предложило в обязательном порядке оснащать камеры следственных изоляторов телевизорами, холодильниками и кондиционерами. Проект приказа о соответствующих изменениях в правила внутреннего распорядка размещен на портале проектов нормативных актов.
Сейчас в правилах указано, что приборы устанавливаются «при наличии возможности». Эту формулировку предлагается убрать.
Также подследственным предлагается предоставить возможность ежедневно принимать душ продолжительностью не менее 20 минут (сейчас они могут мыться 15 минут раз в неделю). Также в правила добавлена еженедельная смена постельного белья.