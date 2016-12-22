В Йемене около 2,5 млн человек остались без чистой воды

Столица Йемена Сана и город Эль-Байда остались без чистой воды из-за отсутствия топлива для насосных станций в результате блокады страны со стороны коалиции арабских государств во главе в Саудовской Аравией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Международного комитета Красного Креста (МККК) Иоланды Жакме.

Сана и Эль-Байда присоединились к списку городов Йемена, в которых нет чистой воды, в общей сложности сейчас к ней не имеют доступа порядка 2,5 млн человек, сказала она. «Такая ситуация может привести к еще одной вспышке болезней, передающихся через воду», — подчеркнула Жакме. Кроме того, по ее словам, системы водоснабжения и канализации в городах Амран и Дхамар сейчас обеспечивают только половину обычной площади.

В пятницу, 17 ноября, в МККК сообщили, что в трех городах Йемена — Сааде, Таизе и Ходейде — также закончилась чистая вода, пишет агентство.

Возглавляемая Саудовской Аравией коалиция арабских государств закрыла воздушные и водные порты Йемена 6 ноября. Такое решение было принято после того как возле Эр-Рияда была сбита баллистическая ракета. По информации коалиции, повстанцы-хуситы получали контрабандные ракеты от Ирана.

Американский президент Дональд Трамп в запуске ракеты по Эр-Рияду обвинил Ирак. По словам властей Саудовской Аравии, снаряд должен был поразить столичный аэропорт. В ООН предупредили, что из-за блокады Йемена в стране произойдет самый массовый голод за последние десятилетия, что приведет к миллионам жертв.



С 2014 года в Йемене идет война между правительственной армией и повстанцами-хуситами. Коалиция ввела войска в Йемен в 2015 году и поддержала войска президента Йемена Абд-Раббу Мансура Хади. Иран, в свою очередь, поддерживает повстанцев-хуситов.