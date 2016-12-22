В Берлине нашли украденные дневники Джона Леннона

Полиция Берлина обнаружила украденные личные вещи одного из основателей группы The Beatles Джона Леннона, в том числе его дневники. Об этом говорится в сообщении берлинской полиции в Twitter.

Вещи были изъяты у человека, который подозревается в скупке краденного. Он был задержан, сообщили в правоохранительных органах.

Как отмечает Deutsche Welle, вещи были украдены из дома вдовы музыканта Йоко Оно в 2006 году. По подозрению в скупке краденного и мошенничестве задержали 58-летнего мужчину, сообщает телерадиокомпания. Второй подозреваемый по делу, по данным полиции, находится в Турции, пишет Deutsche Welle.

В 2015 году на аукционе в Беверли-Хиллс была продана гитара Джона Леннона, которая пропала в 1963 году после одного из концертов The Beatles в Лондоне. Инструмент был обнаружен в одном из комиссионныз магазинов в США: гитарист Джон Маккоу купил его за несколько сотен долларов в 1970 году, не подозревая, кому ранее он принадлежал. На аукционе покупатель, который предпочел остаться неизвестным, приобрел гитару за $2,4 млн.