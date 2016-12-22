В США умерла актриса Делла Риз

В США в возрасте 86 лет скончалась актриса Делла Риз, сообщает Reuters со ссылкой на заявление ее семьи.

«Она умерла в своем доме в Калифорнии, окруженная любовью», — говорится в заявлении. Семья актрисы сообщила, что Риз страдала диабетом, который был диагностирован 17 лет назад.

Делла Риз (Фото: Dan Steinberg / AP)

Делла Риз родилась 6 июля 1931 года в Детройте. Свою карьеру она начала в начале 1950-х годов, исполняя песни в жанре поп, джаз и госпел. В 1960-х она начала вести собственное шоу «Делла».

Известность среди широкой публики Риз приобрела после того, как исполнила роль Тесс в сериале «Прикосновение ангела». В нем она снималась в период с 1994 по 2003 годы. До этого она исполнила главную роль в фильме «Ночи Гарлема», в котором также снимался актер Эдди Мёрфи. Вместе с ним Риз также появилась в кинокартине «Достопочтенный джентельмен», где она сыграла саму себя.

Актриса является обладательницей звезды на Голливудской аллее славы.

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