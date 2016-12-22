При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек
Общество, 22:08
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При взрыве на косметической фабрике в США пострадали десятки человек
В результате нескольких взрывов на косметической фабрике Verla International в городе Нью-Виндзор, штат Нью-Йорк, пострадали более 70 человек, сообщает местный портал MidHudsonNews.com.
В то же время, по данным NBC, пострадали 33 человека, среди которых семеро пожарных.
После взрывов на предприятии начался пожар. Местным жителям рекомендовали закрыть окна, поскольку дым может содержать токсичные вещества.
Verla International специализируется на производстве лаков для ногтей и другой косметики.