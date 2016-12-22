При взрыве на металлургическом заводе в Бельгии погиб один человек
Общество, 20:38
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При взрыве на металлургическом заводе в Бельгии погиб один человек
При взрыве на металлургическом заводе ArcelorMittal в городе Гент в Бельгии погиб один человек. Двое серьезно пострадали, сообщает телеканал VTM NIEUWS со ссылкой на представителя пожарного департамента.
ЧП произошло в помещении предприятия. По предварительным данным, взорвался бензобак.
По данным пожарной службы, взрыв высвободил коксовые газы, но это не повлияло на концентрацию токсичных веществ в окружающей среде. Возможной причиной взрыва стало короткое замыкание.
Взрыв произошел в 17:10 мск (15:10 по местному времени) в отсеке на коксовом участке завода, сообщает телеканал RTBF со ссылкой на пожарных.