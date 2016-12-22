МВД проверит сообщения о напавших в Петербурге с криками «ФСБ!» бандитах

Управление МВД по Санкт-Петербургу начало проверку после сообщений о том, что в Санкт-Петербурге банда грабителей напала на курьеров и похитили у них 10 млн руб. «По данному факту проводится проверка. Полиция устанавливает личности злоумышленников», — сказал РБК представитель ведомства.
По данным издания «Фонтанка», утром в понедельник 20 ноября четыре курьера интернет-магазина «М-Топ» забрали наличные из сейфа отделения Сбербанка на Новочеркасском проспекте, 33. При разгрузке машины у офиса на Индустриальном проспекте, 7 на курьеров напали шестеро грабителей. С криками «ФСБ!» они заковали курьеров в наручники и похитили деньги.
По данным «Фонтанки», налетчики приехали на ранее угнанной «Газели», которая принадлежит уроженцу Азербайджана. Представитель ГУ МВД по Санкт-Петербургу отказался подтвердить эту информацию. В мешках было порядка 10 млн руб., уточнила позже «Фонтанка».