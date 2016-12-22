В Петербурге выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра «Зенит Арены»

Власти Санкт-Петербурга выделят 250 млн руб. на перенос медиацентра стадиона «Санкт-Петербург», также известного как «Зенит Арена». Это позволит выдвигать выкатное поле из чаши арены, заявил председатель петербургского комитета финансов Алексей Корабельников, передает ТАСС.

«Принято решение вице-премьером, что это [перенос медиацентра] будет сделано. Частично это будет финансироваться за счет федерального бюджета, частично — за счет бюджета города», — прояснил чиновник.

Корабельников добавил, что из федерального бюджета может быть выделена аналогичная сумма, но об этом станет известно после утверждения бюджета во втором чтении.

О необходимости переноса медиацентра комитет по строительству Смольного сообщил в сентябре. На демонтаж медиацентра планировалось дополнительно выделить 400 млн руб. из городского бюджета. По словам главы комитета Сергея Морозова, центр должны перенести в 2017 году, «чтобы не бегать как ошпаренные перед чемпионатом мира». Строение планируется сдвинуть в сторону двухуровневых парковок, чтобы поле могло выкатываться.

Стадион «Санкт-Петербург», также известный как «Зенит Арена», начали строить в 2006 году на месте стадиона имени Кирова. Стоимость арены с выкатным полем и раздвижной крышей изначально оценивали в 6,7 млрд руб., однако в 2017 году вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин заявил, что сметная стоимость стадиона составляет 43 млрд руб.



В июне на стадионе прошли игры Кубка конфедерации. ЧМ-2018 по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 российских городах.