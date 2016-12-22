Фонд кино выделил 1 млрд руб. кинотеатрам в малых городах

Фонд кино распределил между кинотеатрами в малых городах субсидию в 1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте фонда.

Около 5 млн руб. на каждый кинотеатр выделят на безвозвратной основе с одним условием: переоборудованный зал должен будет выделять под отечественное кино не менее половины сеансов в квартал.

Получателями средств станут 202 кинотеатра в малых и средних городах (до 500 тыс. жителей). Программа коснется 57 регионов, в том числе Крыма (10 получателей субсидии).

Аналогичные субсидии уже выделялись в 2015 и 2016 годах. Поддержку получили более 400 залов в 70 регионах.