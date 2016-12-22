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В Житомирской области у предпринимателей похитили 30 кг золотых украшений
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В Житомирской области у предпринимателей похитили 30 кг золотых украшений
Общество, 18:46
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В Житомирской области у предпринимателей похитили 30 кг золотых украшений

В Житомирской области неизвестные остановили автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором винницкие предприниматели везли из Киева ювелирные изделия, и отобрали около 30 кг украшений из золота. Также был ранен находившийся в машине пассажир, сообщает пресс-служба областной ​Нацполиции.

Нападение произошло в районе поселка Гришковцы (Бердичесвский район). Неизвестные, передвигавшиеся на нескольких автомобилях, преградили дорогу машине предпринимателей и вытащили водителя из салона. Пассажир попытался убежать, но ему выстрелили в ногу.

Нападавшие забрали водителя с собой, однако через несколько километров бросили его на трассе.

Установлено, что потерпевшие приезжали в Киев для участия в ювелирной выставке.

По факту произошедшего проводится досудебное расследование по ч. 4 ст. 187 (разбой) УК Украины.

Теги: Украина , золото , ограбление
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