В Пензе рухнул второй подъезд аварийного дома

В Пензе обрушилась часть аварийного дома на улице Ударной, первый подъезд обрушился летом. Об этом сообщает «Пензенская правда».

По словам жительницы дома Марии Фролковой, ЧП произошло примерно в 10 утра.

Дом начал разрушаться в конце 2016 года: в декабре рухнул один из балконов. В июне 2017 года обвалилась стена первого подъезда.

В настоящее время в здании проживает четыре человека: Фролкова с мужем и дочерью, а также их соседка. Они отказываются переезжать в помещения маневрового фонда. По словам женщины, предлагаемое жилье также находится в аварийном состоянии, к тому же их семье предложили однокомнатную квартиру на троих взрослых.

Мэрия утверждает, что давно готова к сносу дома на Ударной, но не может приступить к нему из-за оставшихся жильцов.