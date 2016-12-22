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Королева Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу
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Королева Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу
Общество, 18:59
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Королева Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу

Королева Великобритани​и Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу — 70 лет со дня бракосочетания. В честь этого в Twitter королевской семьи опубликовали новую фотографию четы.

В честь годовщины свадьбы королевской четы зазвонили колокола Вестминстерского аббатства, где в 1947 году они сочетались браком.

Супруги отметят эту дату в Виндзорском замке праздничным ужином, на который приглашены только родственники и ближайшие друзья, сообщает телеканал ABC-News. Среди гостей: принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям и принцесса Кейт, а также принц Гарри.

Свадьба 21-летней принцессы Елизаветы и 26-летнего Филиппа Маунтбаттена состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Их первая встреча произошла в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марины и датского принца Георгия, герцога Кентского. О своей помолвке пара объявила 9 июля 1947 года.

В честь золотой свадьбы (50 лет) в 1997 году они устроили обед в Банкетном доме в Лондоне (единственная сохранившаяся часть Уайтхолльского дворца).

Теги: королева Елизавета II , принц Филипп , платиновая свадьба , Вестминстерское аббатство ...
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