Королева Елизавета II и принц Филипп отметили платиновую свадьбу

Королева Великобритани​и Елизавета II и принц Филипп отмечают платиновую свадьбу — 70 лет со дня бракосочетания. В честь этого в Twitter королевской семьи опубликовали новую фотографию четы.

В честь годовщины свадьбы королевской четы зазвонили колокола Вестминстерского аббатства, где в 1947 году они сочетались браком.

Супруги отметят эту дату в Виндзорском замке праздничным ужином, на который приглашены только родственники и ближайшие друзья, сообщает телеканал ABC-News. Среди гостей: принц Чарльз с супругой Камиллой, принц Уильям и принцесса Кейт, а также принц Гарри.

Свадьба 21-летней принцессы Елизаветы и 26-летнего Филиппа Маунтбаттена состоялась 20 ноября 1947 года в Вестминстерском аббатстве. Их первая встреча произошла в 1934 году на свадьбе греческой принцессы Марины и датского принца Георгия, герцога Кентского. О своей помолвке пара объявила 9 июля 1947 года.

В честь золотой свадьбы (50 лет) в 1997 году они устроили обед в Банкетном доме в Лондоне (единственная сохранившаяся часть Уайтхолльского дворца).