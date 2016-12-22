Началось предсерийное производство автомобилей серии «Кортеж»

Научный центр «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт» (НАМИ) начал предсерийное производство спецавтомобилей проекта «Кортеж» на основе единой модульной платформы. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров отметил, что разработки, лежащие в основе единой модульной платформы «во многом определят будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на мировой арене».

«С одной стороны, мы создаем современную конструкторскую школу на основе самых передовых технологий и подходов к проектированию. С другой — входим в новый премиальный автомобильный сегмент», — добавил министр.

Проект «Кортеж» на первом этапе предполагает создание автомобилей для первых лиц государства и чиновников. После того, как будут выполнены эти задачи, машины поступят в свободную продажу.

Планируется, что в спецгараж Федеральной службы охраны (ФСО) России в декабре передадут 14 автомобилей проекта «Кортеж».



