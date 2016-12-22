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Харрисон Форд помог попавшей в аварию автомобилистке
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Харрисон Форд помог попавшей в аварию автомобилистке
Общество, 17:10
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Харрисон Форд помог попавшей в аварию автомобилистке

Актер Харрисон Форд помог женщине, машина которой вылетела с дороги. Об этом сообщил портал TMZ.

Инцидент произошел в городе Санта-Паула (штат Калифорния) 19 ноября. Актер ехал за пострадавшей. Когда она потеряла управление и съехала в кювет, Форд вышел из автомобиля и поспешил на помощь. Уточняется, что он был не единственным, кто так поступил.

Женщина была госпитализирована с незначительными травмами.

Отмечается, что это не первый случай, когда Форд помогает на дороге незнакомцам. В начале ноября, когда в центре Нью-Йорка возникла пробка, актер вышел из машины и начал регулировать движение. Издание отмечает, что он, вероятно, опаздывал на самолет.

Теги: авария , Харрисон Форд
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