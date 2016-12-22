Интерпол перестал разыскивать бывшего главу МВД Украины Захарченко

Интерпол снял бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко, обвиняемого в ряде преступлений, включая противодействие акциям протеста в 2014 году. Об этом в интервью украинскому изданию «Фокус» сообщил глава департамента спецрасследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.

По словам чиновника, Захарченко и Ратушняк были сняты с международного розыска «буквально месяц назад».

Горбатюк добавил, что международная организация неохотно идет навстречу украинским властям в розыске подозреваемых в преступлениях на Майдане. По его словам, недавно последовал отказ в присвоении синей карточки (обязательство стран Интерпола сообщать о передвижениях разыскиваемого).

Среди преступлений, в которых подозревают Захарченко, помимо противодействия Майдану, расхищение госсредств, а также незаконное лишение свободы помощника предстоятеля Украинской православной церкви Московского патриархата Александра Драбинко. Ратушняка считают причастным к расхищению госсредств и создании помех митингующим.