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В Сургуте оштрафован повторно севший за руль пьяным священник
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В Сургуте оштрафован повторно севший за руль пьяным священник
Общество, 17:46
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В Сургуте оштрафован повторно севший за руль пьяным священник

Городской суд Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) оштрафовал на 200 тыс. руб. 38-летнего священника, которого ранее задержали за езду в нетрезвом виде и лишили водительских прав. Об этом сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда.

Из-за повторного нарушения против него было возбуждено уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Также его лишили водительских прав на 2,5 года.

Священник Иоанн Дарий был задержан в Сургуте 18 сентября за вождение в пьяном виде. Его арестовали на 15 суток за неповиновение полицейским при оформлении документов. На заседании в Сургутском городском суде мужчина признал вину и раскаялся в содеянном. В октябре в отношении священника возбудили уголовное дело.

По данным Ханты-Мансийской митрополии, иерей Иоанн Дарий служит в храме великомученика Георгия Победоносца.

На странице в YouTube агентства «К-Информ» была размещена видеозапись, на которой видно, как сотрудники ДПС задерживают мужчину с признаками алкогольного опьянения. Нарушитель грубо выражался и пытался оказать сопротивление полиции. В сообщении агентства говорится, что задержанный оказался священнослужителем в Сургуте. Он просил полицейских отпустить его, предлагая взятку.

Согласно данным источника URA.RU, в 2016 году священник уже был лишен прав за езду в нетрезвом виде.

Теги: Сургут , священник , ХМАО
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