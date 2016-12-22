Песков объяснил заминку при рассмотрении законопроекта о защите животных

В Кремле заявили, что заминка с рассмотрением законопроекта о защите животных произошла из-за содержащемся в его тексте ряде предложений, делающих его труднореализуемым. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Президент в свое время говорил о необходимости доработки документа. Известно, что есть проблемы с его доработкой, чтобы закон был реализуемым. В проекте содержится ряд предложений, которые делают его труднореализуемым с финансовой точки зрения и других», — отметил Песков.

​Он добавил, что в Кремле известно о голодовке зоозащитников в поддержку данного законопроекта. «Мы предпочитали бы, чтобы этого, конечно, не было. Закон остается на повестке дня, и мы надеемся, что в отдаленной перспективе все-таки удастся найти развязку тех проблемных моментов, которые сейчас содержатся в тексте», — добавил президентский пресс-секретарь.

Он добавил, что в Кремль поступают многочисленные обращения по данной теме, в том числе от известных артистов и певцов.

Ранее в ноябре комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству одобрил законопроект, который ужесточает наказание за жестокое обращение с животными. По словам главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова, внимание к законопроекту привлекли защитники животных, устроившие голодовку у стен парламента.

Теперь документ должен быть рассмотрен Госдумой.

