Золотой листок из венка Наполеона ушел с молотка за €625 тыс.

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Золотой лавровый лист, сделанный для венка императора Наполеона, продан за €625 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Торги прошли 19 ноября.

В описании лота на сайте аукционного дома Osenat указана предполагаемая цена от €100 до €150 тыс.

Лист длиной 9,2 см и шириной в самой широкой части 2,5 см должен был стать частью венка, водружаемого на голову императора во время церемонии коронации. Однако перед торжеством ювелир Мартен-Гийом Бьенне по просьбе будущего императора уменьшил головной убор, убрав несколько элементов. Мастер отдал украшение на память одной из своих дочерей, и реликвия хранилась в семье до наших дней.