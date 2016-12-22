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Золотой листок из венка Наполеона ушел с молотка за €625 тыс.
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Золотой листок из венка Наполеона ушел с молотка за €625 тыс.
Общество, 14:52
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Золотой листок из венка Наполеона ушел с молотка за €625 тыс.
Фото: Philippe Wojazer / Reuters

Золотой лавровый лист, сделанный для венка императора Наполеона, продан за €625 тыс. Об этом сообщает The Guardian.

Торги прошли 19 ноября.

В описании лота на сайте аукционного дома Osenat указана предполагаемая цена от €100 до €150 тыс.

Лист длиной 9,2 см и шириной в самой широкой части 2,5 см должен был стать частью венка, водружаемого на голову императора во время церемонии коронации. Однако перед торжеством ювелир Мартен-Гийом Бьенне по просьбе будущего императора уменьшил головной убор, убрав несколько элементов. Мастер отдал украшение на память одной из своих дочерей, и реликвия хранилась в семье до наших дней.

Теги: аукцион , торги , Наполеон
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