В Швейцарии эвакуировали посольство США из-за подозрительного предмета

В столице Швейцарии Цюрихе из здания посольства США вывели дипломатов из-за сообщения о подозрительном предмете. Об этом сообщает Reuters.

По данным газеты Blick, полицию вызвали в здание посольства в 07:45 по местному времени (05:45 мск).

Сотрудники полиции и спецназа оцепили улицы рядом с посольством. Для обследования здания полиция использовала специального робота.

После проверки полицейские сообщили, что найденный предмет оказался «безобидным», передает Reuters. Они сняли оцепление, а также пустили внутрь сотрудников посольства. Работа посольства возобновилась в 11:00 по местному времени (09:00 мск).