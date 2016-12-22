Пожалуйста, отключите AdBlock!
AdBlock мешает корректной работе нашего сайта.
Выключите его для полного доступа ко всем материалам РБК
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Здоровье
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 59,65 59,13 EUR Нал. 70,26 69,60 USD Бирж. 59,44 +0,36 EUR Бирж. 70,03 +0,38 USD ЦБ. 59,27 -0,36 EUR ЦБ. 69,67 -0,69 EUR/USD 1,18 -0,00 BTC/USD Бирж. 8107,11 +90,17 ММВБ 2126,84 -0,24% РТС 1127,35 -0,45% Brent 62,15 -0,91% DJIA 23358,24 -0,43% Nasdaq 6782,79 -0,15% FTSE 7391,96 +0,15%
Останкинскую телебашню проверят после сообщения об угрозе взрыва
Лента новостей
Патриарх Кирилл рассказал о признаках скорого конца света 15:12, Общество VI Конгресс предприятий наноиндустрии: взгляд в будущее 15:10, Пресс-релизы WSJ узнала о первом официальном предложении купить Weinstein Company 15:02, Общество Медведев расширил доступ малых предприятий к крупным закупкам 15:01, Бизнес Прослушку Захарченко санкционировали за четыре года до его ареста 15:00, Общество В Кремле пообещали рассмотреть жалобу бизнеса на правительство 14:58, Экономика Явка обязательна: почему Игорю Сечину придется прийти на суд 14:56, Мнение ФАС отказалась возбуждать дело о ценах на iPhone X 14:53, Бизнес «Зенит» прокомментировал сообщения об интересе сборной Италии к Манчини 14:53, Спорт Золотой листок из венка Наполеона ушел с молотка за €625 тыс. 14:52, Общество В РАН усомнились в обнаружении у берегов США судна «Любовь Орлова» 14:44, Общество В Москве резко вырос спрос на готовое жилье 14:41, Бизнес Успеть за 11 секунд: самые быстрые нокауты в титульных боях за историю 14:38, Спорт Итальянская полиция задержала более 40 членов мафии 14:32, Общество В Швейцарии эвакуировали посольство США из-за подозрительного предмета 14:22, Общество Останкинскую телебашню проверят после сообщения об угрозе взрыва 14:14, Общество Жительница Воронежской области описала планы на выигранные полмиллиарда 14:07, Общество Глава Киргизии подарил журналисту свои часы 13:53, Общество В перестрелке в «Москва-Сити» применили боевой пистолет калибром 9 мм 13:47, Общество Собянин пообещал потратить 2,5 млрд руб. из бюджета на ЖК «Царицыно» 13:41, Бизнес Лифт насмерть задавил работницу воронежского хлебзавода 13:29, Общество Убийца пятерых байкеров в Подмосковье получил пожизненное 13:25, Общество Рынок по правилам геймеров: почему растет сегмент игровых ноутбуков 13:20, Партнерский материал Госдуме предложили запретить криминальные субкультуры 13:12, Политика Неизвестный открыл стрельбу на парковке в Днепре 13:11, Общество Москва обогнала Токио и Берлин по стоимости элитного жилья 13:02, Недвижимость Шкурный интерес: как петербуженка создала бренд экошуб 13:01, Свое дело СБУ задержала работавшего после дезертирства на ФСБ командира дивизиона 12:58, Общество
Останкинскую телебашню проверят после сообщения об угрозе взрыва
Общество, 14:14
0
Останкинскую телебашню проверят после сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники полиции и кинологи проверяют Останкинскую телебашню после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным источника, помимо телебашни неизвестные «заминировали» здание Останкинского телецентра по адресу: улица Академика Королева, 12.

В пресс-службе МВД Москвы рассказали РБК, что не располагают информацией о «минировании» Останкино.

«По адресу Академика Королева выехали подразделения МЧС в помощь полиции», — сообщил РБК оперативный дежурный ГУ МЧС по Москве.

В пресс-службе Останкинской башни заявили РБК, что не могут прояснить ситуацию.

По России с 10 сентября идет волна анонимных сообщений о минировании зданий. Ни одно из них впоследствии не подтвердилось. Эвакуации подверглись сотни общественных и административных зданий. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Директор ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщил, что сотрудники спецслужбы установили четверых подозреваемых в массовой рассылке анонимных сообщений об угрозах взрывов. По его словам, это четверо находящихся за границей россиян. Замглавы московского управления ФСБ Андрей Яценко в середине ноября рассказал, что телефонные террористы нанесли ущерб столичному бюджету на 150 млн руб.

Теги: проверка , угроза взрыва , минирование , Останкинская телебашня
Главное
В перестрелке в «Москва-Сити» применили боевой пистолет калибром 9 мм Общество
Материалы по теме
В Нижнем Новгороде эвакуировали аэропорт, вокзал и четыре торговых центра Общество
В Москве эвакуировали людей из приемных Госдумы и Совета Федерации Общество
В Москве из-за угрозы взрыва эвакуировали здание банка Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку