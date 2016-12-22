Останкинскую телебашню проверят после сообщения об угрозе взрыва

Сотрудники полиции и кинологи проверяют Останкинскую телебашню после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

По данным источника, помимо телебашни неизвестные «заминировали» здание Останкинского телецентра по адресу: улица Академика Королева, 12.

В пресс-службе МВД Москвы рассказали РБК, что не располагают информацией о «минировании» Останкино.

«По адресу Академика Королева выехали подразделения МЧС в помощь полиции», — сообщил РБК оперативный дежурный ГУ МЧС по Москве.

В пресс-службе Останкинской башни заявили РБК, что не могут прояснить ситуацию.

По России с 10 сентября идет волна анонимных сообщений о минировании зданий. Ни одно из них впоследствии не подтвердилось. Эвакуации подверглись сотни общественных и административных зданий. По данному факту ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм).

Директор ФСБ Александр Бортников в начале октября сообщил, что сотрудники спецслужбы установили четверых подозреваемых в массовой рассылке анонимных сообщений об угрозах взрывов. По его словам, это четверо находящихся за границей россиян. Замглавы московского управления ФСБ Андрей Яценко в середине ноября рассказал, что телефонные террористы нанесли ущерб столичному бюджету на 150 млн руб.