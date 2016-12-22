Лифт насмерть задавил работницу воронежского хлебзавода

Работницу воронежского хлебокомбината насмерть раздавил грузовой лифт. Об этом со ссылкой на региональное управление Следственного комитета сообщает ТАСС.

42-летняя женщина погибла 19 ноября. В пресс-службе управления пояснили, что лифт предназначен для технических целей и не должен перевозить людей, однако работники, судя по всему, на нем все же ездили. «Женщина, вероятно, нажала на кнопку, но заскочить не успела и попала под платформу лифта, которая ее раздавила», — сообщили в управлении.

На доследственную проверку по факту смерти женщины отводится 10 суток.

Издание «Обозреватель.Врн» отмечает, что будет также проведена проверка технического состояния лифта.

Хлебокомбинат №1, где произошло ЧП, основан в 1929 году.